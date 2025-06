Homem que furtou ônibus e jogou contra salão de festas revela motivo do crime

O homem que furtou um ônibus da empresa onde trabalhava e jogou contra um salão de festas em Carapicuíba, na Grande São Paulo, revelou o motivo do crime. Silvane, de 35 anos, desconfiava de uma traição da esposa e que ela estaria na festa com o amante. Ele, então, furtou o coletivo e saiu em alta velocidade por uma grande avenida, quando parou na frente do local onde estava sendo comemorado um aniversário. Muito agressivo, ele perguntava pela mulher, mas as pessoas na festa disseram não conhecer a esposa de Silvane. Ele não acreditou, jogou o coletivo contra o muro do salão e acabou atingindo outro comércio ao lado. Ele acabou preso, mas foi solto na audiência de custódia. A esposa de Silvane foi intimada a prestar depoimento, mas ainda não compareceu à delegacia.



