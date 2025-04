Homem que já havia matado a ex-companheira assassina a própria mãe em Suzano (SP)

Francisco, de 54 anos, assassinou a própria mãe, Maria do Socorro, de 75, com socos e chutes dentro da casa dela, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. A filha do criminoso foi quem acionou a polícia. Segundo ela, o pai planejava esconder o corpo no caminhão de reciclagem da família para desová-lo. Francisco foi preso e confessou o crime. Essa não foi a primeira vítima dele: de acordo com a polícia, ele já havia matado uma ex-companheira e possui uma extensa ficha criminal.



