Homem que matou agente da CET durante assalto é preso na Grande São Paulo

Foi preso, nesta quarta-feira (26), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, o ladrão que matou um agente da CET. O crime foi gravado pela câmera corporal da vítima, José Domingos, de 39 anos. Luan, o criminoso, pretendia roubar o celular e a aliança do agente. O suspeito já era procurado pelo roubo de um relógio de luxo no interior do estado. A polícia ainda investiga se Luan também teve participação na morte de um policial penal no último fim de semana.



