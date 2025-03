Homem que matou companheira é preso 15 anos após o crime; filhas da vítima o confrontam

Em 2010, Tainá e Natália, duas jovens de Campo Limpo Paulista, testemunharam o assassinato da mãe, Luciana, pelo então companheiro dela, Roberto. O homem nunca aceitou o fim do relacionamento e armou uma cilada para Luciana. Ele desferiu dezenas de golpes de faca, matou a ex-companheira e desovou o corpo em outra cidade antes de fugir. Durante 15 anos, ele viveu impune, mas agora foi preso no litoral paulista. O Cidade Alerta levou as filhas e as irmãs de Luciana até Guarujá, onde elas tentaram um confronto cara a cara com o assassino. Acompanhe!



