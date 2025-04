Homem que matou companheira é preso na Grande São Paulo após dois anos foragido

Cláudio Gomes de Souza, de 46 anos, acusado de matar a companheira Flávia Rodrigues de Souza a facadas há 2 anos, foi preso em São Paulo. No momento da prisão, ele disse que teria matado a mulher em legítima defesa, durante uma briga. Porém, uma carta escrita pelo assassino no dia do crime revela que foi tudo premeditado. Depois de matar Flávia, ele foi até a casa da vítima tentar violentar a filha dela, de 14 anos. Na carta, ele ainda escreveu que tiraria a própria vida. Porém, uma pessoa que assistiu à reportagem do Cidade Alerta na internet reconheceu Cláudio e fez a denúncia. Ele foi preso na porta do trabalho, em Osasco, na Grande São Paulo.



