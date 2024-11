Homem que matou o próprio filho é preso três anos após o crime

Depois de três anos foragido, o homem que matou o próprio filho foi preso. José Hilton, de 42 anos, estava escondido no interior da Bahia. O crime cometido em 2021, no Espírito Santo, foi inicialmente investigado como suicídio, mas laudos da perícia apontaram que a vítima foi dopada antes de ser assassinada. José e a madrasta do jovem deixaram a cidade e viveram em outro estado até hoje. Ela ainda está foragida.