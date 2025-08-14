Homem que sequestrou a própria tia para extorqui-la estaria escondido com comparsas em área de mata

Continuam as buscas pelo homem que sequestrou a tia para extorqui-la em São Paulo. Rogério e outras três pessoas roubaram o carro preto utilizado no sequestro. Eles bateram o veículo durante a fuga e os quatro ocupantes correram. Apenas Bruna, a mulher de Rogério, foi presa depois de cair enquanto tentava correr. A vítima informou à polícia que o sobrinho cometeu o crime após descobrir que um primo, filho dela, havia vendido uma empresa por R$ 1 milhão. A mulher sequestrada, que tem 64 anos, foi obrigada a ficar no banco de trás do carro e com a cabeça coberta por um pano durante a ação. Ela não foi agredida pela quadrilha.



