Homem queima iniciais do próprio nome nas costas da namorada após ela não cumprir promessa

Uma jovem de 25 anos foi agredida, torturada e mantida em cárcere privado pelo namorado. O agressor, Douglas Crispim, a conheceu grávida e disse que assumiria a criança com a condição do bebê ter o sobrenome dele na certidão. A criança nasceu e, para que o nome completo não ficasse muito longo, os pais biológicos tiraram um dos sobrenomes do pai afetivo. Revoltado, Douglas queimou as letras “CR”, iniciais de “Crispim”, nas costas da mulher.



