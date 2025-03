Homem se segura em poste para não ser levado pela correnteza durante chuvas em SP

A chuva intensa em São Paulo e na região metropolitana provocou grandes alagamentos e caos. Em Santo André, o helicóptero da RECORD flagrou pessoas usando caiaques para resgatar motoristas presos, enquanto outros se apoiaram em postes para evitar serem levados pela correnteza. A Defesa Civil emitiu alertas sobre o risco de transbordamentos e deslizamentos. As equipes de resgate foram acionadas para ajudar as vítimas em áreas inundadas.



