Homem sobe no teto de carro para se salvar de enchente em Santo André (SP)

Chuvas intensas provocaram transtornos na região metropolitana de São Paulo neste sábado (19). Em Santo André, uma das cidades mais afetadas, uma imagem mostra um homem no teto de um carro submerso pela água. Já em Diadema, outro município bastante castigado, um vídeo mostra motos sendo levadas pela enxurrada. Estragos também foram registrados no litoral norte paulista devido ao temporal.



