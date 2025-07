Homem some misteriosamente após mudar de vida com a morte do pai

Depois de perder o pai para um infarto, Fabio Guisso resolveu que a vida tinha um novo propósito. Ele saiu do trabalho, excluiu as redes sociais e preferiu levar a vida de uma forma mais simples e passou a evangelizar pelas ruas. Só que enquanto cumpria essa missão em Vila Velha, no Espírito Santo, Fabio desapareceu. Já são três anos sem notícias. Saiba mais na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!