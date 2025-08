Homem suspeito de matar namorada em Alphaville (SP) tinha mandado de prisão por violência doméstica

O corpo da empresária Bruna Martello Carvalho, de 35 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (4) sob forte comoção. Ela foi encontrada morta no apartamento onde vivia, em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. O principal suspeito é o namorado, Fábio Seoane, de 59 anos, preso em flagrante. Na noite anterior, vizinhos relataram gritos e barulho de briga. Quem chamou a polícia foi o próprio namorado, afirmando que Bruna tinha sofrido uma crise convulsiva. Quando os agentes chegaram, encontraram o imóvel revirado, marcas de sangue por vários cômodos e a vítima com sinais de violência. A polícia descobriu também que Fábio tem dois mandados de prisão em aberto, um por violência doméstica e outro por não pagamento de pensão.



