Homem tenta estrangular namorada um mês após tentar matá-la esfaqueada em São Paulo

Um mês após quase ser morta pelo namorado, Larissa foi atacada novamente em São Paulo. A mulher só não foi morta porque a filha, uma menina de 4 anos, conseguiu correr com a faca que João pegou. Larissa contou que, agora, o homem invadiu a casa pela janela e tentou estrangulá-la com uma calça legging. Ele também teria mantido relações sexuais à força com Larissa. A vítima só foi salva porque o pai dela e outros vizinhos escutaram a briga.