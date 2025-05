Homem tenta matar ex por parar de pagar sua faculdade de medicina; áudio revela plano

Um áudio revelando ameaças e um plano de vingança levou à prisão de Caio, que tentou matar o ex-namorado a facadas após o fim do relacionamento. Os dois haviam se relacionado por três anos, período em que Caio iniciou a faculdade de medicina com apoio financeiro do então companheiro. Com o término, o ex se recusou a continuar custeando os estudos, e Caio passou a persegui-lo e fazer ameaças. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele corre atrás da vítima com uma faca. O suspeito acabou preso após o crime.



