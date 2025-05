Homens invadem posto de saúde e matam recepcionista a tiros

Uma recepcionista de um posto de saúde foi morta a tiros na recepção do local. Ela foi identificada como Samila. Segundo testemunhas, os homens chegaram se passando por pacientes. Eles pediram informação e, assim que localizaram a mulher, efetuaram os disparos. A polícia investiga a motivação do assassinato.



