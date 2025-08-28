Hytalo Santos e companheiro chegam ao presídio na Paraíba e causam correria e tumulto

Hytalo e o marido, Israel, chegaram à Paraíba e seguiram para o Instituto de Medicina Legal (IML) na manhã desta quinta-feira (28). O casal de influenciadores é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por suposta exploração e exposição de menores de idade, além de tráfico humano relacionado à produção de conteúdos para redes sociais.



As apurações contra os dois já vinham acontecendo há alguns anos, mas as prisões ocorreram após a repercussão de um vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou a forma como Hytalo e outros criadores de conteúdo estariam explorando e erotizando crianças e adolescentes em gravações.



Hytalo e Israel foram levados com escolta policial para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e embarcaram em voo comercial com destino a João Pessoa, onde devem ser transferidos para uma penitenciária da região.



