Idosa de 73 anos é derrubada por agentes públicos durante abordagem no Distrito Federal

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma idosa de 73 anos foi derrubada por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem no Distrito Federal. Ela foi puxada para fora do veículo em que estava e acabou caindo. Tudo começou quando a idosa e o irmão trafegavam pelo acostamento de uma rodovia. O homem se recusou a parar porque dizia que estava tentando socorrer alguém doente. Quando o veículo parou, a idosa tentou debater com os agentes e deu início à confusão. A PRF alegou que a idosa tentou segurar os policiais e que, por isso, foi contida. Ainda segundo a corporação, o carro estava irregular, com mais de R$ 16 mil em multas.



