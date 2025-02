Idosa de 79 anos desaparece após ir a um mercado perto de casa , em Mogi das Cruzes (SP)

Anália Maria, de 79 anos, passou a morar sozinha depois que o marido morreu. No dia 31 de janeiro ela foi fazer compras em um mercado perto da casa dela, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, e nunca mais voltou. A melhor amiga percebeu que havia algo errado e chamou o enteado de Maria, ele abriu a casa e tudo estava do jeitinho que ela deixou. Funcionários do mercado disseram ter visto Maria saindo com uma sacola de compras, mas não sabem qual direção ela tomou. Mais de uma semana passou, e amigos e vizinhos têm medo que ela possa ter sido assaltada por usuários de drogas que passaram a frequentar o bairro.