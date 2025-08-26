Idosa de 80 anos recebe ameaças através de cartas misteriosas, e polícia suspeita de ex-funcionários

Rosália, uma idosa de 80 anos e aposentada, registrou boletim de ocorrência após receber ameaças misteriosas. O caso começou quando uma funcionária encontrou a janela da casa de campo da idosa quebrada e, entre os estilhaços, uma carta com a mensagem: “Tô aguardando você aqui, Rosália. Vou te fazer uma visitinha”. Meses depois, outra carta foi deixada no escritório dela, com novos insultos e ameaças. A polícia investiga a autoria dos bilhetes, e Rosália suspeita que dois ex-funcionários que pediram demissão recentemente possam estar envolvidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!