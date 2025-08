Idosa de 88 anos é morta atropelada por motociclista enquanto entregava doações

Uma idosa de 88 anos foi morta atropelada por um motociclista enquanto andava na rua para entregar doações a uma amiga em São Paulo. Gustavo, o homem que conduzia a moto, foi ouvido e liberado pela polícia, mas a família não aceitou essa versão. Por conta própria, os familiares reuniram provas que mostram o suspeito empinando a moto e acelerando pouco antes do impacto com Maria. Com essas novas evidências, a polícia reabriu o caso.



