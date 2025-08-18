Idosa é atacada com chave de fenda pela nora após o neto de 14 anos fazer uma tatuagem escondido
Suspeita afirmou que foi agredida pelo ex-marido e pela idosa e que o ferimento da vítima foi um acidente
Uma briga de família em Campos do Jordão (SP) quase terminou em tragédia por causa de uma tatuagem feita por um adolescente de 14 anos sem o consentimento da mãe. Durante a confusão, a avó do garoto, dona Iracema, de 90 anos, acabou ferida na cabeça e acusa a ex-nora Juliana, mãe do menino, de tê-la atacado com uma chave de fenda. Já Juliana afirma que foi agredida pelo ex-marido e pela idosa, alegando que o ferimento da sogra foi um acidente durante a discussão. O caso foi parar na delegacia e será investigado pela polícia, que deve periciar o carro da suspeita e analisar as supostas armas usadas na briga.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas