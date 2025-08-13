Idoso com problema de audição não entende que está sendo assaltado e é baleado em SP

Um idoso foi baleado durante uma tentativa de assalto em Osasco, na Grande São Paulo. Eduardo, de 65 anos, estava caminhando com os cachorros quando foi abordado por um motoqueiro. Por conta dos problemas de audição, ele não entendeu o que o criminoso dizia e se aproximou dele. O suspeito achou que o idoso estava reagindo ao assalto e atirou. Eduardo foi baleado na cabeça e resgatado para o hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia suspeita que o criminoso seja o mesmo que vem assaltando moradores na região há mais de uma semana.



