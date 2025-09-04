Idoso de 70 anos é espancado no meio da rua por ex-namorado da cuidadora no interior de SP

Um idoso de 70 anos estava andando com o neto de 7 quando foi brutalmente agredido por um homem em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A vítima ainda tentou correr, mas foi derrubada pelo suspeito Jocelem Jonas Jacinto, de 56 anos. A criança presenciou toda a situação, em choque. O suspeito é faixa preta em jiu-jítsu. A motivação da agressão seria o término de um relacionamento. Segundo Jocelem, a namorada dele, que é cuidadora do idoso, teria terminado o namoro por influência da família da vítima. O idoso fraturou o nariz e o suspeito continua ameaçando a família dele de morte.



