Idoso de 74 anos desaparece misteriosamente e deixa cachorrinhas para trás

Vicente, de 74 anos, mora com as cachorrinhas dele e desapareceu após sair de casa em Ribeirão Pires, no interior de São Paulo. Ele é um senhor muito querido pelos vizinhos e estava em um relacionamento com uma mulher mais jovem há dois anos. Um dia, ele saiu de casa e não voltou mais. Ele deixou os animais para trás e não entrou mais em contato com a família, que contou que ele jamais abandonaria as cachorrinhas. Câmeras de segurança mostram a última vez que Vicente foi visto. Ele saiu de casa sozinho, sem levar nada. Segundo testemunhas, ele tinha brigado com um dos inquilinos dele. O Cidade Alerta foi até a Ribeirão Pires para entender o que aconteceu. Acompanhe!



