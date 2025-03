Idoso é encontrado morto carbonizado com técnica de facções criminosas no litoral paulista

O catador de recicláveis Antônio Carlos, de 67 anos, foi encontrado morto carbonizado por um método de execução de facções criminosas no litoral de São Paulo. Ele saiu de casa com sua bicicleta e nunca mais voltou e, durante as buscas, um incêndio em uma área de mata revelou o que aconteceu. Bombeiros encontraram um corpo debaixo de pneus em chamas, reconhecido pela família de Antônio. A maneira em que o idoso foi encontrado aponta para um método de execução de facções criminosas conhecida como “micro-ondas”. Agora, a polícia trabalha para investigar a autoria e a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!