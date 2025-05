Idoso é morto espancado após ser acusado de furtos no interior de São Paulo

Moradores de Juquitiba, no interior de São Paulo, reclamam de constantes furtos na região. Eles apontam que Célio, um aposentado de 55 anos, estaria por trás desses crimes. Essa história chegou até traficantes de drogas da região, que decidiram dar um "corretivo" em Célio. O aposentado foi espancado quatro vezes e, na última agressão, ele não resistiu e morreu. A irmã afirma que ele não fazia mal a ninguém e que, na verdade, ele tinha problemas psiquiátricos e os vizinhos implicavam com ele. Ela ainda disse que não seria possível que o irmão fosse o ladrão, pois, mesmo após sua morte, os furtos continuaram acontecendo. Agora, a irmã quer que o mandante do crime, Felipe, pague pelo que fez.



