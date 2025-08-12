Idoso tem carro incendiado pela ex-companheira que não aceitava o término da relação

Um idoso teve o carro incendiado pela ex-companheira após uma discussão em São Paulo. Marcos, de 75 anos, se envolveu com Cleusa, de 55, mas sempre deixou claro que não era um relacionamento sério. A mulher passou a brigar muito com ele quando viu a proximidade do companheiro com Ketlen, uma jovem de 26 anos. Cansado das discussões, Marcos terminou o relacionamento. Cleusa passou a persegui-lo e ameaçá-lo, até que um dia, o carro dele estava em chamas. O veículo era o único meio de trabalho dele, já que ganhava a vida recolhendo entulhos de obras. Uma câmera de segurança flagrou a ação e Cleusa foi descoberta como a autora do crime. Acompanhe na reportagem.



