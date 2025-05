Idoso tem parada cardíaca e morre após ter casa invadida por assaltante

A polícia tenta identificar o homem que invadiu a casa de um casal de idosos para roubar. O suspeito também teria provocado a morte do senhor de 81 anos. Imagens de câmera de segurança mostram quando o criminoso entra na casa de Valmir. Momentos depois, o idoso é socorrido, mas morre a caminho do hospital. A suspeita é que Valmir tenha se apavorado com a presença do ladrão e tenha tido uma parada cardíaca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!