Incêndio atinge fábrica de embalagens próxima ao aeroporto de Guarulhos (SP)

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de embalagens na tarde deste sábado (26), em Guarulhos (SP). O Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas. A empresa fica na rua Atecla Fratucelli Lopes, altura do número 189, região próxima ao Aeroporto Internacional. O fogo começou por volta das 14h30 e ainda não foi controlado. A empresa é especializada em produtos químicos e plásticos. Neste momento, doze viaturas e 40 bombeiros trabalham no combate ao incêndio. Segundo a empresa que administra o aeroporto, a fumaça ainda colocou em risco o fluxo das aeronaves.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!