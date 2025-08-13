Incêndio de grandes proporções atinge mata e se aproxima de áreas comerciais e residenciais em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de queimada na região de Perus, zona noroeste da capital paulista. O fogo se alastrou rapidamente e está chegando próximo a um supermercado e a áreas residenciais. O Corpo de Bombeiros ainda não está no local e as chamas estão sendo combatidas pelos funcionários do comércio. Grande parte da vegetação já foi carbonizada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!