Incêndio de grandes proporções atinge mata e se aproxima de áreas comerciais e residenciais em SP

O Corpo de Bombeiros ainda não está no local e as chamas estão sendo combatidas por funcionários de um supermercado

Cidade Alerta|Do R7

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de queimada na região de Perus, zona noroeste da capital paulista. O fogo se alastrou rapidamente e está chegando próximo a um supermercado e a áreas residenciais. O Corpo de Bombeiros ainda não está no local e as chamas estão sendo combatidas pelos funcionários do comércio. Grande parte da vegetação já foi carbonizada.

  • cidade-alerta
  • Bombeiros
  • Incêndio
  • São Paulo (Cidade)
  • Seca

