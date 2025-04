Influenciadora digital sob efeito de drogas é presa após atropelar três pessoas em parquinho

A influenciadora Sara Gabriela, de 25 anos, foi detida após dirigir sem habilitação e drogado, atropelar duas crianças e uma jovem em uma praça de Vila Velha (ES). O carro da jovem havia colidido com uma moto momentos antes de invadir o parquinho. Em depoimento, ela admitiu estar sob efeito de entorpecentes. As vítimas foram socorridas e o caso está sob investigação.



