Influenciadora é agredida pelo namorado empresário durante crise de ciúme

Uma influenciadora foi agredida e ameaçada pelo ex-namorado em São Paulo. Bruna tem mais de 250 mil seguidores e namorou por três anos com o empresário Normando. Ela terminou o relacionamento por conta do ciúme doentio dele. Segundo a influenciadora, ele ficava violento, mas decidiu dar uma nova chance a ele. Ela decidiu ir a um passeio de barco com uma amiga e com a família do empresário, mas na volta, o homem teve uma nova crise de ciúme. Bruna gravou o ataque escondido. Ela disse que foi enforcada e teve diversos ferimentos. O Cidade Alerta conversou com Normando para entender o que aconteceu. Acompanhe.



