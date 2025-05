Influenciadora é perseguida e ameaçada por seguidor que dizia estar apaixonado por ela

Juliana Kelly, de 36 anos, precisou pedir ajuda da polícia e do Cidade Alerta após ser perseguida por um homem na internet. Ela saiu do emprego na administração de uma faculdade para virar influenciadora digital e todos os dias fazia transmissões ao vivo. Até que um homem, conhecido como Ernandes, pediu para ser amigo dela. Eles começaram a conversar, mas a amizade logo se transformou em perseguição e ameaças. Ernandes chegou a mandar vídeos com armas, disse que estava apaixonado e que sentia ciúmes dela. Com medo de morrer, Juliana decidiu se afastar da internet, que era a realização de um sonho. Ela registrou um boletim de ocorrência e descobriu que não é a única vítima. Acompanhe!



