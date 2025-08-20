Influenciadores Gato Preto e Bia Miranda estariam alcoolizados durante acidente de carro

O influenciador conhecido como Gato Preto foi preso após se envolver em um acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Ele estava acompanhado da namorada, Bia Miranda, quando o carro de luxo, avaliado em R$ 1,5 milhão, colidiu com outro veículo e depois bateu em um poste, ficando completamente destruído. Uma pessoa ficou ferida e segue internada em um hospital da região. Minutos antes do acidente, Gato Preto e Bia haviam publicado vídeos em uma casa noturna consumindo bebidas alcoólicas. Bia, filha de Jenny Miranda e ex-filha adotiva de Gretchen, tem 21 anos e dois filhos, o mais novo com Gato Preto, com quem mantém uma relação conturbada marcada por acusações de agressão e pedidos de medida protetiva.



