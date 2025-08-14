Logo R7.com
Cidade Alerta

Inspetor de escola é encontrado morto dentro da própria casa; imóvel estava revirado

Maciel tinha um corte no pescoço e foi encontrado pela irmã, que pulou a janela da residência para conseguir entrar

Cidade Alerta|Do R7

Um inspetor de escola foi encontrado morto dentro da própria casa com um corte no pescoço e o imóvel todo revirado em São Paulo. A família percebeu que Maciel não respondia às mensagens e foi até a casa dele. O carro do homem não estava na garagem, e o imóvel estava trancado. A polícia foi chamada e quando a irmã dele pulou a janela e entrou, encontrou Maciel morto. A polícia investiga o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.

