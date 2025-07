Irmãos agiotas fazem chantagem sexual com mulheres que não conseguem pagar empréstimos

A polícia prendeu um homem que agia com o irmão para subjugar, humilhar e abusar de mulheres em situação financeira delicada. Eles tinham um perfil específico de vítimas. Eram pessoas que estavam atrás de dinheiro após não conseguir empréstimo no banco. Elas então pediam a esses sujeitos. Na hora de devolver, esses irmãos, segundo a polícia, faziam chantagem, inclusive, sexual. Os irmãos prometiam dar desconto caso a vítima mandasse foto ou vídeo sem roupa em posições sensuais. Uma dessas mulheres quebrou o silêncio e conversou com o Cidade Alerta.



