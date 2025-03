Irmãos que comandavam ‘tribunal do crime’ no interior de SP são presos em operação policial

Dois irmãos foram presos durante uma operação policial em Franca, no interior de São Paulo. Eles usavam a própria casa para sessões do “tribunal do crime”. Ricardo e Hebert Cintra realizavam os “julgamentos” das vítimas. A polícia investiga a possível ligação dos irmãos com o PCC.



