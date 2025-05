Irmãos são suspeitos de manter corpo do pai morto em casa para manter benefícios financeiros

Dois irmãos foram presos em flagrante por manter o corpo do pai há meses dentro de casa. A denúncia foi feita por vizinhos, que falam que não encontram Dário, de 88 anos, há vários meses. A Polícia Civil ainda apura as causas da morte, mas a principal hipótese é que os filhos mantiveram o corpo do pai ali para continuar recebendo benefícios financeiros que eram do idoso.



