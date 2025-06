Irmãs gêmeas de 12 anos desaparecem após saírem da casa do pai na zona leste de São Paulo

Duas irmãs gêmeas, de 12 anos, desapareceram após saírem da casa do pai, a caminho da casa da mãe, no bairro José Bonifácio, na zona leste de São Paulo. Nicoly e Vitória decidiram passar um tempo na casa do pai, que contratou uma babá para cuidar delas. Oito dias depois, elas decidiram voltar para a casa da mãe e deixaram uma carta para o pai, avisando para onde estavam indo, no Parque Cocaia, zona sul da cidade. No entanto, elas nunca chegaram ao destino e desapareceram. A madrasta conta ter ouvido uma ligação suspeita, na qual uma das meninas estaria conversando com um homem mais velho, que mora em outro estado. A polícia investiga o caso.



