Italiano é preso por manter mulher em cativeiro em São Paulo

A mulher que ficou três meses em cárcere privado de um italiano na zona sul de São Paulo revelou, na delegacia, detalhes do terror que passou com o criminoso. Ela disse que era agredida, dopada e violentada sexualmente. O homem identificado como Andrea da Silva, que é lutador, também usava cachorros para torturar a vítima. O italiano foi surpreendido pela polícia que teve que fazer um cerco na casa dele. Andrea resistiu à prisão e tentou fugir, mas acabou levado para a delegacia. Na casa também foram encontrados vários papelotes de cocaína. Andrea também foi autuado por tráfico de drogas. A polícia tenta identificar outras vítimas do criminoso.



