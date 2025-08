Jair Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A justificativa foi o descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente por veicular conteúdo nas redes sociais dos filhos. Essa decisão surgiu após manifestações no fim de semana, implicando que Jair Bolsonaro não poderá deixar sua residência e terá obrigações específicas a cumprir.



