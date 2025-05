Jogador de futebol de 19 anos é assassinado após defender a namorada de assédio sexual em uma quadra

Ezequias Júnior, de 19 anos, foi morto a tiros enquanto voltava pra casa com a namorada após defendê-la de assédio sexual em uma quadra. Um circuito de monitoramento flagrou o crime. O carro do jogador foi perseguido por um homem e uma mulher, que estavam de moto. A dupla se aproximou e atirou contra Ezequias, que foi atingido por vários disparos e morreu. Neste ano, Ezequias disputou a Copa São Paulo de futebol júnior pelo Fast Clube, de Manaus. Em São Paulo, ele jogou na base do comercial, de Ribeirão Preto, e depois no Capivariano, da cidade de Capivari. Ele era uma promessa do futebol.



