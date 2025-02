Jogador de várzea é assassinado em adega; alvo dos atiradores seria outro rapaz

Um jogador da várzea foi executado em Mauá, na Grande São Paulo. Atiradores misteriosos apareceram em uma adega onde Juan estava com amigos. O craque da várzea foi baleado ao tentar fugir do ataque, que teria como alvo outro rapaz, Tiago, que também estava na porta da adega. Juan comemorava mais um belo jogo e saiu para se divertir quando tudo aconteceu. O rapaz muito querido, trabalhava com o pai e sonhava em ser jogador profissional de futebol.