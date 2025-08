Jogos de azar: musa da Mangueira é presa com lista de nomes marcados para morrer

Tainá Sousa, musa da Mangueira, está na mira da polícia. Ela gosta de ostentar viagens internacionais e uma vida de luxo. Tainá começou a usar a fama nas redes sociais para divulgar jogos de azar. Essa atitude chama a atenção da polícia, que passou a investigá-la. Tainá foi presa suspeita de chefiar um grupo criminoso envolvido com jogos de azar e lavagem de dinheiro. No celular dela, a polícia encontrou uma mensagem de Tainá para o pai com uma suposta lista de execução, com nomes de autoridades, jornalistas e até do delegado que investiga o caso dela. Todas essas pessoas estariam marcadas para morrer. Agora, a polícia investiga se Tainá já havia colocado o plano em prática e quem a ajudava nos crimes.



