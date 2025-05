Jovem boiadeiro consagrado é executado no meio da rua no interior de São Paulo

Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, foi executado no meio da rua na cidade de Lagoinha, interior de São Paulo. Ele era um boiadeiro consagrado e já competiu em vários eventos da categoria. Depois de um concurso, ele foi com o melhor amigo em uma pastelaria e, no meio da rua, uma moto com dois homens parou e chamou por ele. Matheus achava que ia dar um autógrafo, mas foi executado no meio da rua. A polícia agora faz buscas pelos suspeitos e investiga para entender a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!