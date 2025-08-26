Jovem de 19 anos desaparece após se mudar para São Paulo para viver com rapaz misterioso

Ayla, jovem de 19 anos de Manaus (AM), desapareceu após se mudar para São Paulo para viver com um rapaz que havia conhecido em uma viagem anterior. A família afirma que não chegou a conhecer o jovem e que perdeu contato com a filha logo após a mudança. Desde então, não há notícias sobre o paradeiro da estudante, e as buscas contam com a ajuda de um ex-namorado dela. A última localização do celular da jovem aparece no Japão.



