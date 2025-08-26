Logo R7.com
Jovem de 19 anos desaparece após se mudar para São Paulo para viver com rapaz misterioso

Ayla é de Manaus (AM), e largou tudo para morar com esse homem que conheceu em uma viagem

Cidade Alerta|Do R7

Ayla, jovem de 19 anos de Manaus (AM), desapareceu após se mudar para São Paulo para viver com um rapaz que havia conhecido em uma viagem anterior. A família afirma que não chegou a conhecer o jovem e que perdeu contato com a filha logo após a mudança. Desde então, não há notícias sobre o paradeiro da estudante, e as buscas contam com a ajuda de um ex-namorado dela. A última localização do celular da jovem aparece no Japão.

