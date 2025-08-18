Jovem de 20 anos desaparece após ir a baile funk, e suspeito confessa assassinato em Ubatuba (SP)

Uma jovem de Jundiaí, em São Paulo, desapareceu após ir sozinha a um baile funk em Ubatuba, no litoral paulista, onde estava visitando um amigo. Dias depois, Alessandro, um rapaz que conheceu no local, procurou a polícia e confessou que matou Sarah, de 20 anos, por asfixia, além de indicar onde havia abandonado o corpo, próximo a uma cachoeira. As investigações levantaram a suspeita de que Sarah tenha sido vítima de um estupro coletivo, já que perícias foram realizadas e a família acredita que ela também foi dopada. Apesar da confissão e da localização do corpo, a Justiça de Ubatuba decidiu soltar Alessandro sob o argumento do princípio da presunção da inocência.



