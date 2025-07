Jovem de 20 anos é morta a tiros durante assalto enquanto esperava ônibus para ir trabalhar em SP

Gabriela, de 20 anos, foi morta a tiros durante um assalto enquanto esperava o ônibus para o trabalho em Hortolândia, interior de São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento em que ela foi abordada por um homem em uma moto, que anunciou o roubo e levou seu celular. O aparelho caiu no chão, e Gabriela tentou recuperá-lo. Em seguida, foi baleada três vezes. Mesmo ferida, tentou correr em direção à rua de casa, mas não resistiu. A jovem era conhecida na vizinhança pela dedicação ao trabalho e pela rotina de acordar cedo para sustentar a família. A polícia busca o autor do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!