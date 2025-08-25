Jovem de 21 anos é morta espancada pelo companheiro em São Paulo

Beatriz, de 21 anos, morreu dias depois de ser brutalmente agredida pelo companheiro, Rodney, em São Paulo. O casal teve um relacionamento por cinco anos, marcado por brigas e violência, muitas vezes na frente dos dois filhos. No dia do crime, após uma discussão, a jovem foi espancada com socos e chutes, arrastada pelos cabelos e expulsa de casa. Antes de ir ao hospital, Beatriz gravou um vídeo relatando as agressões. Internada com fraturas na costela e lesões no pulmão, ela não resistiu e morreu por traumatismo torácico. Durante as investigações, a polícia pediu a prisão de Rodney e descobriu que ele também integra uma quadrilha de desmanche de veículos.



