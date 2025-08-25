Jovem de 21 anos é morta espancada pelo companheiro em São Paulo
Ela gravou um vídeo relatando as agressões no dia do crime, mas não resistiu aos ferimentos do ataque
Beatriz, de 21 anos, morreu dias depois de ser brutalmente agredida pelo companheiro, Rodney, em São Paulo. O casal teve um relacionamento por cinco anos, marcado por brigas e violência, muitas vezes na frente dos dois filhos. No dia do crime, após uma discussão, a jovem foi espancada com socos e chutes, arrastada pelos cabelos e expulsa de casa. Antes de ir ao hospital, Beatriz gravou um vídeo relatando as agressões. Internada com fraturas na costela e lesões no pulmão, ela não resistiu e morreu por traumatismo torácico. Durante as investigações, a polícia pediu a prisão de Rodney e descobriu que ele também integra uma quadrilha de desmanche de veículos.
