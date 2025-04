Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de carro após amigo buzinar pedindo passagem

Patrik Silva, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça depois que o amigo que dirigia o carro onde ele estava buzinar pedindo passagem pelas ruas de Diadema, no ABC paulista. Ele estava no banco do passageiro quando foi atingido. O amigo dele contou à polícia que, quando os dois passavam, foram fechados por um outro carro. Ao buzinar para pedir passagem, um homem saiu do veículo armado e disparou contra eles, matando Patrik.



